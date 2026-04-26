57 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната

Общо 57 пожара са потушени в страната пред изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма загинали и пострадали, пише БТА.
Преки материални щети има при 17 пожара, от които седем са били в жилищни сгради, един - в спомагателни, временни или паянтови постройки, три - в транспортни средства, два в съоръжения на открито и други.
Екипите са реагирали на 93 сигнала за произшествия.
Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, от които три са били при катастрофи в транспортни средства, 26 – техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР), и др.
Получени са седем лъжливи повиквания.