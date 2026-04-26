Кристиан Вигенин: Не виждам друг начин за президентския вот освен подкрепа за Йотова

Кристиан Вигенин Снимка: Фейсбук/ Кристиан Вигенин

Не виждам друг начин, по който ние бихме участвали в президентските избори, освен да подкрепим Илияна Йотова, ако тя е кандидат. Това мнение сподели по Би Ти Ви евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин.

Допускам, че все пак има различни форми на кандидатиране. Мисля, че би било грешка да се яви като наш партиен кандидат, каза още той. И допълни, че трябва да бъде съгласувано с Илияна Йотова. Тя би била чудесен президент, уточни той. Според него би било по-добре да е независим кандидат.

По думите му фокусът на партията ще бъдат местните избори. Имаме относително добро присъствие в местната власт - те ще са тест дали БСП ще продължи да съществува като сериозна партия, която може да расте, или ще изгубим позиции и там, каза още евродепутатът.

Вчера Националния съвет показа, че тези резултати влияят по-скоро консолидиращо на националното ръководство, а призивите за оставка на Крум Зарков получиха отговор. 

Според Вигенин действително централата на партията могат да я изгубят. Но смятам, че законът дава всички възможности и гаранции да запазим клубната ни база. За разлика от държавната субсидия при предоставянето на офиси за дейността на партията няма изрична норма за 4%. И се тълкува разширително, че коалиции, които имат над 1%, партиите се договарят каква база ще използват, каза още той. 

Четете още

Още от Политика

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)