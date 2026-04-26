Иван Гешев: Престоят на Сарафов като главен прокурор беше безсмислен

Това, което щеше да се случи, е в рамките на дни политиците да променят закона за съдебната власт, да уточнят, че този 6-месечен срок се отнася за завареното положение. Престоят му като временно изпълняващ длъжността по същество беше безсмислен. Това каза бившият главен прокурор Иван Гешев във връзка с оставката Борислав Сарафов като главен прокурор.

Според Гешев това е добре за съдебната власт, защото още дълго време политиците щяха да се упражняват върху темата. Той определи действието на Сарафов като закъсняло и правилно.

Мога да кажа, че дълго време той не можеше да упражнява каквито и да е правомощия по длъжността, която изпълняваше. По същество той не можеше да прави нищо, защото имаше решения на различни съдилища. Престоят му на тази позиция беше безсмислен, уточни той.

Избягвам да коментирам г-н Сарафов по много причини, защото е трудно да се отдели личния от професионалния анализ в такава ситуация, обясни бившият главен държавен обвинител.

За термина "прегрупиране" той заяви: Много лесно да се вкара едно име и термин, и да му придадеш значение, което няма. Прегрупиране означава да смениш мястото си в отбора. Какво се случи - аз си подадох оставката като главен прокурор. Друг е въпросът, че този позорен съвет - ВСС, даже не се произнесе. Ако бяхме се прегрупирали, аз щях да съм или в прокуратурата, или посланик в Израел и Турция, каза още той.

На въпрос дали МВР е предупредило Петьо Петров - Еврото да избяга в чужбина, Гешев отговори: "Казаха ми, че тогава е едно лице на висша длъжност. След това беше депутат доскоро в Народното събрание"

Иван Гешев заяви, че е защитил независимостта на съдебната власт. Срещу мен бяха абсолютно всички политически сили. Включително ПП-ДБ предложи закон да бъда отстранен с 13 гласа, вместо с квалифицирано мнозинство на ВСС. Закон спрямо определен човек, каза още той.

Гешев обяви, че е спазвал правилата. И не съм правил компромис да нарушавам закона, да се прекратят определени дела. В отговор на въпрос за кои дела става въпрос той заяви: "Естествено, делата свързани с Бойко Борисов."

Гешев заяви, че не са били приятели със Сарафов. Но това, което той направи, няма как да не се усети личен елемент, защо това по някакъв начин е предателство към институцията, каза още той.