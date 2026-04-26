Планински спасители са помогнали на парапланерист, заплел се в дърво (снимки)

Отрядът на Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския червен кръст в Кюстендил е провел акция вчера по спасяване на парапланерист, който се е заплел в дърво, съобщиха от отряда на ПСС в Кюстендил.

Парапланеристът не е пострадал, изведен е от тази ситуация от петима планински спасители от кюстендилския отряд. СНИМКИ: ПСС - отряд Кюстендил

От ПСС на БЧК информираха, че днес като цяло условията в планините са добри. Във високите части продължава да има снежна покривка. В района на "Алеко" тя е около 50 см, на връх Ботев е почти три метра.

Вятърът е слаб, до умерен вятър в алпийския пояс, температурите са положителни, добавиха планинските спасители.