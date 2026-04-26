Трима са кандидатите да оглавят спортния отдел на Община Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима кандидати са заявили участие в обявената от Община Пловдив надпревара за шеф на отдел "Спорт и младежки дейности". Освен назначения на поста в средата на март без конкурс журналист Руси Чернев, документи са подали и Анелия Ангелова и Ефтим Русков. И тримата отговарят на изискванията и са допуснати до следващия етап.

Той ще се състои на 7 май в сградата на градската управа на пл. "Стефан Стамболов" и ще е решаване на тест. Със справилите се успешно ще бъде проведено и интервю.