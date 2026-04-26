Общо 90 кандидати са се явили на изпита за одитори...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Унищожават 2 тона кисело мляко и 4200 л. айрян от мандра в Силистренско

Голямо количество мляко ще лъде унищожено от БАБХ. Снимка: Снимка: Архив

Над 2 тона кисело мляко и йогурт и повече от 4200 литра айрян от мандра в силистренско село ще бъдат унищожени, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В хладилна камера са намерени кисело мляко и йогурт без идентификационна маркировка, която удостоверява партида и срок на годност. Открити са също кофички кисело мляко с общо тегло 750 кг и близо 17 000 шишета айрян с маркирани бъдещи дати на производство и съответно манипулиран срок на трайност. Проверката е извършена на 24 април, а като дата на производство на айряна е отбелязана датата 25 април. Според датата върху капачките на киселото мляко то е произведено на 3 май т.г.

Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич. БАБХ продължава да прилага принципа на така наречените кръстосани проверки, при които служители от една област работят в друга област на страната. По този начин се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.

Над 3,5 тона храни от животински произход са възбранени и ще бъдат унищожени след проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните в месодобивно и месопреработвателно предприятие в град Дулово, област Силистра, съобщава БТА.

Голямо количество мляко ще лъде унищожено от БАБХ.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

