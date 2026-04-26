Много опасен стероид откриха в пратка от Китай

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване" в Териториална дирекция "Митница"- София са задържали над eдин килограм мощен анаболен стероид, съобщават от Агенция "Митници". Служители на митнически пункт "Български разменно-сортировъчен център" са иззели 500 ампули с препарата „Тестостерон депо".

Количеството от 1,04 кг анаболен стероид е открито в пратка от Китай, селектирана за щателна митническа проверка в склад на куриерска фирма в София. Съдържанието е декларирано като хранителна добавка. Получател е български гражданин. При проверката са взети проби от веществото в пратката за лабораторен анализ, който е извършен в Централна митническа лаборатория. Експертизата е установила, че вместо хранителна добавка, веществото е тренболон енантат. Той е сред най-силните анаболни стероиди за мускулна маса със сериозни странични ефекти и рискове за здравето, посочват от Агенция "Митници". Пратката е задържана, работата по случая продължава.

При друга проверка с рентгенова апаратура на пратка от България до Обединеното кралство е задържан тестостерон на ампули. Изпращачът е физическо лице, установено в България, а получателят - физическо лице с адрес в Англия. При проверка на съдържанието на пакета са открити 100 кутии с по пет ампули или общо 500 „тестостерон депо" - 250 мг/мл, разтвор за инжекции, с етикет на опаковката на Агенцията по лекарствата и медицинските средства на Република Сърбия. След становище на Българската агенция по лекарствата, че износът на препарата е забранен, стоката е задържана.

През последните седмици митническите служители от ТД Митница София са иззели при други проверки 7840 таблетки и над 6 кг прахообразни лекарствени и билкови продукти в багаж на пътници, пристигащи от Индия, както и 580 хиалуронови филъра и седем колагенови бустера в пратка от Южна Корея, се посочва в прессъобщението.

Засилените проверки са част от мерките на Агенция „Митници" за ограничаване на незаконния внос на медицински и козметични продукти с неясен произход, които могат да представляват риск за здравето и безопасността на гражданите, подчертават от агенцията.

През март от СДВР съобщиха, че е установен незаконен цех с милиони блистери и ампули, вероятно с анаболни вещества след акция на „Икономическа полиция", при която бяха задържани пратки с лекарствени продукти с неясен произход в склад в София, припомня БТА.