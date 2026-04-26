Общо 90 кандидати са се явили на изпита за одитори на Сметната палата

Общо 90 кандидати от допуснатите 104 са се явили на вчерашния изпит за одитори на Сметната палата в тестовия център на Университета по национално и световно стопанство (УНСС), като 52 от тях – 58 процента, са го издържали успешно. Това съобщиха от Сметната палата.

Оттам отбелязват, че резултатът е показателен на фона на много високите изисквания към кандидатите, съобразени с международните одитни стандарти, по които работи институцията.

В рамките на три астрономически часа кандидатите решаваха тест в електронна среда, включващ въпроси за всички ключови видове одит - финансови, за съответствие, одити на изпълнението и специфични одити. Изпитът обхвана още теми като контрола върху обществените поръчки, законосъобразното разходване и стопанисване на публични средства и активи, както и принципите на ефективното и ефикасно управление в държавния и общинския сектор.

Съществена част от теста бяха практически казуси, базирани на реални ситуации от ежедневната работа на одиторите, пише БТА.

Това е третото провеждане на подобен изпит, който се утвърждава като реален вход към професията и възможност за ускорено кариерно развитие в Сметната палата на Република България.

Успешно издържалите получават право да кандидатстват директно за одиторски позиции, по-високи от „стажант-одитор", като на практика прескачат първото ниво в професионалното израстване. За вече работещите в институцията това отваря път към следващ етап в кариерата им.

Изпитът бе отворен както за външни кандидати, така и за служители на институцията, което допълнително засили интереса към него.

Всички успешно представили се кандидати ще получат удостоверения от Сметната палата, показващи, че притежават знания, които покриват както международните одитни стандарти, така и националното законодателство в публичния сектор.

Бум на желаещи да работят като одитори в Сметната палата отчетоха в началото на годината от одитната институция.