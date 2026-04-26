Досъдебно производство е образувано за катастрофата със загиналия моторист край Цар Калоян

Досъдебно производство е образувано за тежката катастрофа край Цар Калоян, при която загина моторист, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Пътният инцидент стана вчера около 9:00 часа на първокласния път, в участъка между Цар Калоян и Русе, в района на рибарниците. Лек автомобил „Тойота Селика", управляван от 19-годишен младеж от Попово, поднася на десен завой и навлиза в лентата за насрещно движение. В този момент по пътя се движат три мотоциклета от Русе към Разград. Първите два успяват да заобикалят автомобила, но третият мотоциклет „Хонда", управляван от 38-годишен румънец, се удря в него. Мотористът загива на място. В тойотата се блъска и лек автомобил БМВ, шофиран от 48-годишен мъж от Русе, който се движел след мотористите. В колата са пътували още 54-годишната му съпруга, 34-годишната им дъщеря и 10-годишният им внук. Всички са откарани в разградската болница с различни наранявания, без опасност за живота. В болницата е откаран и шофьорът на тойотата с комоцио, без опасност за живота.

Пробите на всички шофьори – участници в произшествието, за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, допълват от ОД на МВР в Разград, цитирани от БТА.