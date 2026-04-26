Министерството на туризма подкрепи велосъбитието „Мама, татко и аз на Giro"

Министерството на туризма заяви активна подкрепа за развитието на събитийния и спортния туризъм, като се включи в провеждането на семейното велосъбитие „Мама, татко и аз на Giro", което се състоя вчера в София. Инициативата беше организирана от столичния район „Възраждане", под патронажа на кмета на района Станислав Илиев и с партньорството на институции и организации и събра десетки семейства, деца и любители на колоезденето, съобщават от министерството на туризма.

Събитието премина под знака на предстоящото домакинство на България на първите три етапа от Giro d'Italia. Участието на Министерството на туризма подчертава значението на подобни инициативи като ключови за изграждане на устойчив туристически продукт, привличайки широка аудитория чрез преживявания, свързани със спорта и свободното време.

Програмата започна с регистрация на участниците, след което се проведе велошествие по специално обезопасен маршрут в района, а финалът беше поставен в парк „Възраждане" със съпътстващи активности, игри и демонстрации. Това семейно спортно събитие предложи възможност възрастни и деца да споделят своето време, чрез активни занимания в градска среда.

На място присъства заместник-министърът на туризма Павлин Петров, който коментира инициативата в контекста на предстоящото международно събитие Giro d'Italia в България: „Позволете ми да се спра най-напред на първите три думи от името на събитието: „Мама, татко и аз" – това е формула за време, прекарано заедно, за споделени емоции и за онези малки моменти, които се превръщат в големи спомени. „Мама, татко и аз на Giro" е пример за съвременно туристическо преживяване, което обединява хората и създава емоции".

В изказването си той акцентира и върху стратегическото значение на домакинството на етапите от Giro d'Italia в България, което ще даде възможност страната да се позиционира трайно на световната карта на колоезденето и да привлече нов интерес към велотуризма.

Участието на Министерството на туризма в подобни събития създава предпоставки за развитие на нови туристически маршрути, за по-широко популяризиране на българските дестинации и веломаршрути, и за стимулиране на местните общности в контекста на нарастващия интерес към активния туризъм.