Андрей Гюров: Подготвили сме пакет от законодателни мерки, които вече са внесени в парламента

„Подготвили сме много ясен пакет от мерки, които са придвижени към парламента, и още с формирането му трябва да бъдат приети - не само, за да се помогне на ПВУ, а защото това са изключително важни мерки за това България и системата на управление да заработи по начина, по който българите очакват". Това каза пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров.

"Отчетът го дават българските граждани. Видяхме, че това бяха едни от най-добре организираните и честни избори в българската история по най-различни оценки", каза Гюров.

„Оставяме едно добро наследство. Оставяме един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани и зададохме един стандарт, който се надяваме да бъде последван от следващите управляващи", коментира той.

По думите му стана ясно, че те ще бъдат предадени на следващата власт.

„Ние сме в състояние на удължителен бюджет - това са резултатите на предишното правителство. Това е нещото, което извади българите на улиците. Една от другите важни дейности на новото правителство е приемането на нов редовен бюджет, в който тези мерки ще бъдат залегнали отговорно, така че да няма увеличение на бюджетния дефицит", каза Гюров.

Служебният премиер категорично заяви, че на територията на България няма действия, които да са свързани с войната в Иран.

В отговор на въпрос, свързан с публикации за евентуално включване на България в списък на „послушни съюзници" от страна на Белият дом, служебният премиер Андрей Гюров категорично отрече страната да е оказвала каквато и да било подкрепа за военни действия, включително във връзка с конфликта в Близкия изток.