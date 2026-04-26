Двама братя запалиха 500 бали сено в монтанско село

Двама братя запалили 500 бали сено в монтанско село, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Към 11 часа вчера е бил получен сигнал за лумнал пожар в село Доктор Йосифово. На място пристигнали полиция и екип огнеборци, които потушили пламъците. Установено било, че балите сено, всяка от тях по 500 килограма, са били подпалени умишлено. Те били собственост на врачанска фирма.

Започнало издирване на извършителите и малко по-късно през деня, те били открити - двама братя на 64 и 58 години.

На мъжете са били направени обтривки на ръцете и единият от тях е задържан в ареста за срок до 24 часа в ареста.

Разследването по случая продължава.