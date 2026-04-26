Кола се обърна по таван заради сърна, ранен е 18-годишен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лек автомобил „Ауди А", движещ се в посока Берковица - Бързия се обърнал по таван заради изскочила на пътя сърна. Пострадал е 18-годишният брат на водача. Той е с комоцио в монтанската болница. Няма опасност за живота му, смятат медиците.

Инцидентът е станал миналата нощ около 0,30 часа, съобщават от ОД на МВР - Монтана. Зад волана бил 25-годишен от село Бързия, а с него пътувал по-малкият му брат, който е пострадал.

Малко преди селото на пътя изскочила сърна. За да запази животното, шофьорът свил рязко, навлязъл в насрещната лента и се ударил в бетонна отводнителна канавка. Колата се обърнала по таван.

Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици и пробите са отрицателни. По случая се води разследаване.