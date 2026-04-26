Откриха невредима 53-годишната, избягала от дом за психично болни край Пловдив

В търсенето са участвали и следови кучета

53-годишна обитателка на дом за резистентна грижа за хора с психически разстройства в пловдивското село Гълъбово, избягала оттам, е открита в добро физическо и здравословно състояние, съобщават от полицията. Нейното издирване започна в петък след получен сигнал в Първо РУ, че от обяд е в неизвестност. Веднага е създадена организация, а информацията за издирваната жена е разпространена на всички патрули на полицията и жандармерията, кметовете на населените места в общините Куклен, Родопи и Перущица.

През всичките дни са извършени обходи на местностите в парк "Родопи" с участие на следови кучета и техните водачи от сектор "Специализирани полицейски сили". Съдействие е оказано и от горски инспектори, туристи, колоездачи, офроуд водачи.