Кметът Пенчо Милков и „БМВ Тийм Русе" дадоха начало на автомобилния сезон

На кея в Русе се състоя 10-ото издание на традиционния автомобилен празник, организиран от „БМВ Тийм Русе" и с подкрепата на Община Русе. Проявата събра едно място ретро и съвременни автомобили, състезателни М-модели, дрифт и рали машини, като в нея се включват гости от регионални структури на марката от над 10 града в България. Начало на сезон 2026 дадоха кметът Пенчо Милков и председателят на русенското подразделение на клуба Кристиян Велковски.

„Това, което всички вие правите, е уникално и значимо не само за нашия град, но и за страната. Вие сте хора, които харесвате красивото, но правите и нещо изключително важно – карате бързи коли и съм сигурен, че ги управлявате безопасно. Искам това послание да достигне днес до повече хора – адреналинът и отговорността на пътя могат да вървят ръка за ръка", обърна се към присъстващите кметът. Той също така пожела на гостите от други градове да използват хубавото време и да разгледат Русе и околността, за да запазят един още по-хубав спомен от събитието. За подкрепата на Община Русе в провеждането на автомобилния празник кметът получи плакет от екипа на „БМВ Тийм Русе".

Организаторите са се погрижили събитието да включва разнообразни активности за цялото семейство. Участници от всички възрасти могат да се включат в състезанието за най-бърза смяна на гуми, а интерес предизвиква и инициативата за отличаване на най-добре поддържаните автомобили. Предвидени са награди като автомобилни аксесоари и ваучери за поддръжка.

В програмата вниманието привлича и атрактивното BMW LIMBO – Car Limbo Show – демонстрация, при която автомобили преминават под постепенно снижаваща се греда. Участниците се стремят да постигнат най-нисък успешен проход без допир с препятствието.

Специално място в събитието имат и дамите, които могат да се включат в предизвикателство за разпознаване на автомобилни компоненти. За най-добре представилата се участничка е предвидена награда – ваучер за козметична процедура, а класиралите се след нея ще получат отличия от онлайн моден бранд.

Организаторите са осигурили и богата програма за най-малките посетители, която включва игри, пъзели и състезателен автомобилен симулатор, като за най-добре представилите се са предвидени награди.

Официалното награждаване ще се състои в края на събитието, около 14:30 часа, когато ще бъдат отличени най-добрите участници в отделните категории.