Йотова ще участва в Общобългарското тържествено събрание за 150-годишнината от Априлското въстание

Държавният глава Илияна Йотова ще участва утре в откриването на Общобългарското тържествено събрание за 150-годишнината на Априлското въстание, съобщиха от прессекретариата на президента.

Събитието се организира от Българската академия на науките (БАН) и ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов" в централната сграда на БАН. Събранието е част от честванията на годишнината на Априлското въстание, които се провеждат под патронажа на президента.

Йотова ще присъства и на заупокойна молитва за жертвите на Априлското въстание, която ще бъде отслужена от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил в катедралния храм „Свети Александър Невски". След заупокойната молитва президентът Илияна Йотова и Българският патриарх Даниил ще поведат шествие до сградата на БАН, в което ще се включат представители на академичната общност.