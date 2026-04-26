Вежди Рашидов: В ГЕРБ почти не останаха стари гербери. Оплакват ми се от нова звезда, която кадрува

Арогантността и опростачването бяха надделели в политиката. Рано или късно се получава оценка за това и в момента я виждаме в резултатите от изборите, заяви в „Денят започва с Георги Любенов" бившият председател на парламента Вежди Рашидов. Относно представянето на ГЕРБ той коментира, че го боли, но трябва да се признае, че в парламента ще видим отново същите хора, които очевидно не са допринесли за това партията да се представи добре на изборите.

Говоря с хората и ме се оплакват, че там има една нова звезда, кадрува наляво-нядясно, недоволстват. По мое време това не можеше да се случи. Някаква девойка, която кадрува, каза още той. Не назова обаче името й.

„В ГЕРБ почти не останаха стари гербери. ГЕРБ е една кауза и една идея, заради която тръгнахме да правим нещо. И направихме много", каза още той.

Рашидов призна, че Бойко Борисов не се чувства добре в създалата се ситуация. Обясни, че ГЕРБ е партия, която 15 години е била на върха.

„За да бъде на върха, работихме много хора, които вярвахме в каузата ГЕРБ. Много хора, които днес ги няма в ГЕРБ."

По отношение на победилата партия „Прогресивна България", Рашидов е убеден, че там има умни и способни хора, на които трябва да се даде шанс покажат възможностите си. Допълни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е постъпил джентълменски и пръв е поздравил Румен Радев за победата.