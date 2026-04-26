За 5-и път столичният кв. "Лагера" празнува, тази година със Стефан Вълдобрев и много забавления

Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" направиха фурор в събота вечерта в столичния квартал "Лагера" с вдъхновяващ концерт. Стунджи нажежи атмосферата със страхотно дръмшоу, както той си може, а накрая децата на квартала се качиха на сцената, за да пеят заедно с групата любимите песни.

За 5-а поредна година кварталът организира празник и в продължение на два дни малки и големи се забавляваха с танци, работилници за деца, баскетболен турнир, а на сцената се изявяват групите от местните читалища, детските градини и училища, както и известни изпълнители, приели каузата на "Лагера" за своя.

Зад организацията стои сдружение "Лагера" - доброволци от квартала, които работят от години за изграждането на активна и сплотена общност със силна гражданска позиция.

Празникът се организира с финансовата подкрепа на местния бизнес и на Столичната община и е в календара на културните събития на София.

Два дни жителите и гостите на квартала се веселиха с богата програма в кварталния парк "Гъбките" до сградата на Софийския районен съд.

Освен Стефан Вълдобрев в програмата се включиха още Боби Косатката, илюзионистът Жокера, танцовите клубове "Гайтани" и "Боговица", детски школи по изкуства от района.

Празникът завърши с огнено шоу.