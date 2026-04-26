Втори загинал за деня в Пловдивска област, блъснал се в предпазна ограда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 45 са катастрофите днес в страната

Втори човек загина при пътен инцидент в Пловдив и областта днес. Това се е случило при сблъсък в предпазна ограда извън населено място в 10,10 часа тази сутрин, става ясно от интерактивната карта на МВР за катастрофи. Подробности за случилото се на този етап няма

Както "24 часа" вече писа, в 11,20 часа гробар беше ударен от джип в село Поповица и почина на място.

45 са общо катастрофите в страната днес, 11 от тях са тежки. Ранените са 12, загинали извън произшествията в региона на Пловдив няма.