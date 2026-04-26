Малолетните и непълнолетните в Добрич най-често хулиганстват, крадат и подкарват коли

Малолетните и непълнолетните в Добрич най-често хулиганстват, крадат, карат автомобили без книжки, сочи анализът на зам.г. на Местната комисия за борба с противообществените на малолетни и непълнолетни в Добрич.

През м.г. са постъпили 53 преписки. От тях 49 са образувани и разгледани като възпитателни дела участието на 76 малолетни и непълнолетни лица. Разпределението на делата по пол е 9 момичета и 67 момчета, а по възрастов признак – 28 малолетни и 48 непълнолетни.

Възпитателните дела са образувани по преписки, постъпили от Районна прокуратура - Добрич - 26, Окръжна прокуратура – Добрич - 1, от районните отделения на Районната прокуратура-Добрич, съответно в Каварна – 8, Балчик – 5 , Ген. Тошево – 2 , сектор „Пътна полииция" – Добрич" – 1, комплекс за социални услуги за деца без увреждания „Дъга" – Добрич – 6.

Противообществените прояви включват кражба на чужди движими вещи, увреждане на имущество, упражняване на физичеки о психически тормоз, хулигански прояви, държане на наркотични вещества за лична употреба, управление на автомобил без книжка.

През периода 2023 – 2024 г. броят на възпитателните дела остава относително стабилен – 48 дела през 2023 г., 41 – през 2024 г., 49 – 2025 г.,. без трайна тенденция към съществено увеличение.

Броят на засегнатите лица нараства постепенно - от 68 през 2023 г , до 72 през 2024 г. и 76 през 2025 г., като увеличението се дължи основно на случаи на съучастие, при които едно деяние е извършено от повече от едно лице.

По възрастов признак през 2023 г- малолетните са 25, непълнолетните – 43, през 2024 г. – съответно 22 и 50, през 2025 г. – 28 и 48. Устойчив е превесът на момчетата - 57 през 2023 г. 67 през 2024 г. и 67 през 2025 г., при съответно 11, 5 и 9 момичета.

През м. г. комисията започна и дългосрочна програма за превенция на ранните бракове, съжителства и раждания, реализирана с психолози и съвместно с инспектори от Детската педагогическа стая при Първо РУ на МВР в Добрич. Обхванати бяха ученици от X - XII клас на професионални гимназии в града. Темите включваха правни, социални и здравни последици от ранното съжителство и родителство. както н насърчаване иа отговорно планиране на бъдещето.