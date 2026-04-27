6 години след смъртта на Милен Цветков осъденият за убийството му Кристиан брои дните до свободата

Той може да излезе догодина, тъй като престоя дълго в следствения арест

19 април 2020 г., привечер. Една трагична новина светкавично обикаля медиите, за които в онзи момент основното, даже единственото случващо се е свързано с ужаса от пандемията от коронавирус, завладяла света. Случката, която измества ковида, е също толкова страшна, колкото вируса - журналистът Милен Цветков, знаково лице от телевизионния екран, е загинал при катастрофа на голям столичен булевард.

Субаруто на Милен Цветков е помляно от джип “Ауди”, управляван от младежа Кристиан Николов, около 18,30 часа на кръстовището на ул. “Хенрих Ибсен” и бул. “Черни връх”.

Докато журналистът е спрял на червен светофар, мощният автомобил, управляван от 22-годишния тогава младеж, го връхлита с 99 км/ч. Няма никакъв спирачен път. Милен Цветков е изваден от колата, пешеходци му помагат да приседне на тротоара, идва линейка, но той

умира минути по-късно на път за болницата

Записи от камери от околни сгради, които се разпространяват в следващите дни, показват, че само по чудо още пет-шест човека, които в този момент пресичат на зелен светофар, не са премазани.

На 21 юли 2023 г. шофьорът на джипа Кристиан Николов окончателно беше осъден на 9 години затвор. Времето лети и догодина наказанието на младежа може и да изтече.

Има няколко фактора, които влияят на реалния му престой в килията. Приспада се времето, прекарано в следствения арест и под домашен арест. Кристиан беше задържан още вечерта на катастрофата, после беше под домашен арест, където го и завари присъдата на ВКС. Според Наказателния кодекс приспадането на ареста се изчислява по следния начин: времето в следствения арест (около 1 година и половина) се зачита “ден за ден”. Времето под домашен арест (от септември 2021-а до юли 2023 г.) се зачита “два дни за един”. Това означава, че към момента на влизане в затвора през юли 2023 г. Кристиан Николов вече е “излежал” близо 2,5-3 години от деветте. А според Закона за изпълнение на наказанията два работни дни се зачитат за три дни лишаване от свобода. Още докато нямаше окончателна присъда, а беше само подсъдим, той работеше в затвора като бакар. (Разнася храната - б.р.). Субаруто на Милен Цветков е премазано от джипа на Кристиан при удара на светофара на бул. “Черни връх”.

Към днешна дата Кристиан Николов може да поиска условно предсрочно освобождаване от съда, след като излежи фактически поне половината от наложеното наказание (4,5 години общо, включително приспаднатите периоди), но засега това не е направено, написа “България днес”.

Делото за смъртта на Милен Цветков ще се запомни с това, че за първи път от години магистратите приеха, че причиняване на смърт на пътя може да не е по непредпазливост.

“Кристиан Николов е убил журналиста при евентуален умисъл”,

категоричен беше ВКС. Но защото е млад и преди това не е извършвал престъпление, наказанието му беше 9 г. затвор.

Обвинението на младежа също беше за причиняване на смърт при евентуален умисъл, което беше прецедент. Дотогава практиката на държавното обвинение, а и на съдилищата беше смъртта на пътя да се приема за причинена по непредпазливост.

За съжаление, след трагедията с Милен Цветков при катастрофи бяха загубени още много човешки животи. За причиняване на смърт на пътя при евентуален умисъл вече бяха обвинени и Петър Тодоров, който прегази на пешеходната пътека на ул. “Гурко” в центъра на София 14-годишния Филип Арсов. Пак за причиняване на смърт при евентуален умисъл беше обвинен и летящият Виктор Илиев, чийто автомобил се вряза в автобус на градския транспорт на бул. “Възкресение”.

Георги Семерджиев, който прегази две момичета на бул. “Черни връх”, беше обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост, но пък получи 20 години затвор заради изключително безумното си шофиране, довело дори до разсичане на джипа му на две. А и заради бягството му от мястото на трагедията.

Преди ВКС два съдебни състава на Софийския градски и Софийския апелативен съд също наказаха Кристиан с 9 г. затвор. Но решиха, че той е действал по непредпазливост.

Експертиза установи, че в кръвта на младежа, по онова време студент в Германия, е имало три вида наркотик - марихуана, кокаин и амфетамин. Той пък твърдеше, че не се е дрогирал, а на парти в дома си предната вечер изпил шот със съмнително съдържание, от който му станало лошо. Кристиан Николов с маска на едно от делата в съда

Освен това използвал успокоителни чайове и гел заради силния стрес от следването си в Германия.

В мотивите си върховните магистрати обстойно анализираха дали стореното от Кристиан е в резултат на самонадеяност, или при евентуален умисъл.

Според съдиите разликата между двете е, че при самонадеяност извършителят “лекомислено се надява, че съзнателно допуснатите от него общественоопасни последици няма да настъпят, защото е взел мерки”. При евентуалния умисъл обаче допуска настъпването на общественоопасните последици.

Съдът обърна внимание и че

Кристиан е употребил трите вида наркотици,

че е имал пряка и неограничена видимост към кръстовището, където е била колата на Милен Цветков. Там освен нея имало и други спрели автомобили, които били в лявото платно. Въпреки това за кратко време той увеличил скоростта над два пъти над допустимата (50 км/ч) без каквито и да е следи за намаляване.

“Само по чудо не са помлени и пресичащите в този момент пешеходци”,

казват магистратите. Това му поведение е застрашило и живота на пасажерите в самото ауди.

Заедно с Кристиан пътуват приятелката му Симона, чийто рожден ден празнуват предната вечер, и приятелят му Георги Иванов, син на депутата Лъчезар Иванов. Според съдиите дори да се приемело, че в последния момент Кристиан е завъртял волана наляво, каквото е твърдението на апелативния съд, пътят му щял да е препречен от спрелите вляво автомобили.

Магистратите заключават в своята присъда, че той е съзнавал общественоопасния характер, предвиждал е последиците. “Има ярко нарушение на пътните правила с превозно средство, което само по себе си е смъртоносна сила”, казаха те.

В интерес на истината, за разлика от други шофьори, причинили смърт на пътя, които не показват и най-малко разкаяние в съдебната зала, Кристиан неведнъж изрази своето съжаление. И нито за момент не опита да прехвърли на друг вината. Семерджиев например твърдеше, че не карал той, а някакви момичета. Продължи да лансира защитната си версия и когато експертите доказаха, че ако е имало друг в джипа в този момент, е щял да бъде мъртъв.