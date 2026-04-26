Съдия Мирослава Тодорова: Системата се напълни с хора, готови да изпълняват политически поръчки

"Обнадеждена съм, че може би сега ще последват по-съществени промени, защото такъв е политическият момент. Вотът на хората показа нетърпимост. Имахме злощастния късмет да слушаме записи, в които се обясняваше как на практика се осъществява властта". Това каза в предаването "На фокус" по Нова тв съдия Мирослава Тодорова. По нейните думи това, което я е възмущавало е, че ВСС показвал, че решението на съда няма значение.

"Държавата не е безпомощна, министърът на правосъдието може да номинира главен прокурор, като защити кандидатурата", каза още съдия Тодорова. Според нея така щяла да бъде ясна отговорността. "Прокурорската колегия на ВСС трябва да бъде максимално независима от главния прокурор", каза още съдия Тодорова.

""Осемте джуджета", Нотариуса са доказателствата за политическите злоупотреби със съдебната власт", добави тя.

"Но ние не знаем какво е това зло отсреща, не е разкрит убиецът на Нотариуса, не е разкрит извършителят на анетантата срещу г-н Гешев, преди да стане и.ф. главен прокурор, г-н Сарафов казваше, че се страхува от г-н Гешев", припомни съдия Тодорова.

"Проблемът, който забелязвам е, че системата е пълна с клонинги, с хора, които са склонни да изпълняват поръчки. Нито един почтен магистрат не може да бъде натискан така, че да не може да откаже", категорична е тя. Самата нея никой не я натискал.

"Новата власт трябва да направи така, че във ВСС да не влязат случайни юристи и службогонци", убедена е съдия Тодорова.

Според бившия съдия и бивш правосъден министър Антон Станков не може да се очаква, че ще има нещо коренно различно, защото Ваня Стефанова е била заместник на Сарафов. Според него е можело да бъде избран и друг прокурор, а не заместник главен прокурор. Зависимостите се разбирали по имуществото. Богатството било като гърбица.