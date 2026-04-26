Спипана в Първомай солидно почерпена шофьорка бързо се споразумя с прокуратурата

Ваня Драганова

Съдебната палата в Първомай Снимка: Никола Михайлов

Остава без книжка за година и 3 месеца

Две седмици след като беше засечена да шофира доста почерпена в Първомай, 58-годишна жена призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. Тя била спряна за проверка на 8 април т. г. зад волана на "Опел Корса" и дрегерът отчел 2,23 промила. 

Договореното наказание е 3 месеца условно с изпитателен срок от 3 години, глоба от 400 евро и година и 3 месеца без книжка. Автомобилът, чиято стойност е изчислена на 750 евро, ще бъде конфискуван, както се процедира с колите на пияни и дрогирани шофьори. 

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Първомай. 

