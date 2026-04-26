Петиция настоява: да се учи само българска литература до пети клас

Нека премахнем чуждите произведения от програмата за началния курс и дадем полагащото се място на българските автори! Чуждестранната литература може да бъде изучавана на по-късен етап, когато децата вече имат стабилна национална основа.

За това настоява петиция на родители, която събира подписи, за да бъде изпратена до министерството на образованието.

"В учебната програма от 1-ви до 3-ти клас са включени общо 35 произведения от чуждестранни автори, като част от този брой са преповтарящите се из различните издателства произведения. Преобладаващата част от тях — 23 броя — са британски. Останалата част от списъка включва еврейски, украински, ромски, френски, шведски, италиански, турски, китайски и американски произведения. Най-шокираща е читанката на Анубис за 3-ти клас, в която има цели 7 британски и американски произведения (изключваме останалите чуждестрани автори в читанката)", се казва още в нея.

"В продължение на няколко години в читанките от първи до трети клас се учи чуждестранна литература! Къде останаха българските стойностни произведения? С каква цел се учи чуждестранна литература от толкова малки деца?

Сега ще ви обясня накратко защо се случва това: Най-лесно е да се пробие националната сигурност на един народ чрез заличаването на неговата памет, култура и история.

ГЛАВНА ЦЕЛ Е ДА НЯМА НАЦИОНАЛИЗЪМ, ДА НЯМА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

Какво още се учи в началния етап? В учебно помагало към читанка за 3-ти клас: „3-ти март – ден обикновен... Как шибат на Паисий словата, как Левски на бесилото се мята..."- това е директна подигравка с националния герой на България!

Какво още учат децата?

В 1-ви и 2-ри клас се учи историята на Европейския съюз и че България с гордост приема смяната на валутата, за да направи живота ни по-лесен. Но утешават децата: „Стойността на джобните ти ще е същата!". (Джобни за деца в 1-ви – 2-ри клас???)

Просташки произведения: „Вече не съм същото глупаво, глезливо софийск куче, вече съм истински селски пес..."; „В събота голяма радост настава, защото джобните пари ми дават..."; „Дупето ми сякаш гореше, от хиляди иглички пламтеше, безброй бодли като хиляда ножа пронизаха болезнено нежната ми кожа..."." В няколко произведения се говори за джобни пари на деца, които са в първи клас! Какво възпитание е това?

Всичко изложено по-горе е в одобрените от Министерство на образованието читанки на Анубис и на Булвест.

В най-важните години за оформянето на детското съзнание (от 1-ви до 5-ти клас), нашите деца имат нужда от здрава връзка със своите корени. Вярваме, че в този период фокусът трябва да бъде изцяло върху богатото българско литературно наследство, фолклор и история.

Защо е важно?

-Укрепване на националното самосъзнание: Децата трябва първо да познаят родните класици и герои.

-Чист български език: Родната литература е най-добрият учител по грамотност и богат речников запас.

-Съхраняване на традициите: За да оцелеем като народ, трябва да предаваме нашите ценности на следващите поколения от най-ранна възраст.

„Обичай родното, познавай корените си!", се твърди още в петицията.