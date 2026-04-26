Ивайло Мирчев: В съдебната система има не просто гнили ябълки, а цели овощни полета

"Преднината на Румен Радев напълно неочаквана не беше, но ние гледаме нашата формация. Искахме да бъдем политическия инструмент на хората на протестите. Ръстът от 60 хил. гласа не ни удолветворява. Трябва да видим какви са проблемите. Имахме Национален съвет на "Да, България" и той взе решенията си. На първо място трябва да имаме коалиционно споразумение". Това каза в предаването "На фокус" по Нова тв съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Хората бяха на протестите и заедно си възложихме определени задачи на изборите. Те очакват в нас като политическа формация да виждат нещо солидно. Нашето очакване беше за по-добро наше представяне", добави той.

Той отрече, че не са си говорили с ген. Атанас Атанасов. Даже напротив, аназилизира ли заедно резултатите от изборите, часове преди да се твърди, че не си говорили.

Той обясни, че разговаряли с Атанасов и Асен Василев по темата за коалиционното споразумение и те трябвало да го обсъдят. Мирчев заяви още, че никога не е имало казус "Манол Пейков". "С ген. Атанасов дори не сме обсъждали този въпрос. Между ръководството никога не е имало разговор на тази тема", обясни Ивайло Мирчев.

По отношение на "Прогресивна България" каза, че доверието трябва да бъде оправдано. И припомни, че само тази седмица "Да, България" били вкарали няколко сигнала, единият от които е за бившия шеф на ВАС Георги Чолаков.

"Има хора, които правят мнозинства в КС, правят мнозинства в съдебната система и те обслужват модела Борисов - Пеевски", каза още той. По думите му това, което е важното е, че не просто има гнили ябълки, а овощни полета с гнили ябълки. И това, което трябвало да се случи, било да бъде проверено имотното състояние.

"Защо Пеевски с 29 депутати управляваше държавата? Защото му помагаше съдебната система, помагаше му главният прокурор. Това, което Сарафов направи с оставката, се нарича комплимент от заведението.

"Много се озадачих от казаното от Румен Миланов по отношение на охраната на Борисов - Пеевски", каза още Ивайло Мирчев. По думите му махането на охраната означавало, че има воля. "Ако това не се случи, новата партия трябва да обясни защо?, каза още той.

По отношение на твърдяното, че Десислава Атанасова е пътувала с "Фалкон"

По думите на другите санкционирани по Магнитски те не могат да си купят и един хляб с кредитна карта, ще искаме временна парламентарна комисия, ще искаме изслушване на министър Дечев.

Какво е правил Чолаков всеки вторник в хотел "Берлин", попита Ивайло Мирчев.