Повишават цените на такситата в Добрич

На предстоящото си заседание във вторник Общинският съвет на Добрич ще обсъжда предложение на зам.- кмета Павел Павлов за актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община град Добрич за 2026 г. „С решение № 26-6/28.10.2025 г. на Общински съвет – град Добрич, са определени минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на общината за 2026 г.,Те са минимални цени за 1 км пробег - дневна тарифа – 1,10 лв. (0,56 €), нощна тарифа – 1,20 лв. (0,61 €) . Максималните цени за 1 км пробег: са дневна тарифа – 1,60 лв. (0,82 €), нощна тарифа – 1,70 лв. (0,87 €),

В община град Добрич е постъпило писмо от февруари 2026 г. от таксиметрови превозвачи с искане за преразглеждане на действащите тарифи", пише в докладната записка. Предложението на превозвачите е за минимални цени - дневна тарифа – 0,86 €, нощна тарифа – 0,96 €, за максимални цени - дневна тарифа – 1,32 €,

нощна тарифа – 1,37 €. В нормативната уредба - Закона за автомобилните превози и Наредба № 34/1999 г. затаксиметров превоз на пътници, няма утвърдени показатели и/или критерии, по които да се определят минималните и максимални цени за километър пробег за таксиметров превоз на пътници, като законодателят поставя в компетентността на Общинския съвет да определи цени за километър пробег, уточнява зам.кметът. „В тази връзка от общината са извършили преглед на минимални и максимални цени на услугата в другите градове:С цел обективност е извършен сравнителен анализ с други общини, който показва, че при приемане на предложението на превозвачите, цените в град Добрич ще бъдат сред най - високите в страната. Това би довело до неблагоприятни последици за потребителите на услугата и не би защитило техните интереси", обяснява Павлов. От общината предлагат балансирано актуализиране на цените - минимални цени - дневна тарифа – 0,67 €, нНощна тарифа – 0,73 € , максимални цени - дневна тарифа – 1,35 €, нощна тарифа – 1,44 €.

Да се открият допълнителни таксиметрови местостоянки, предлагат от от общината на заседанието на Общинския съвет във вторник. Към настоящия момент на територията на град Добрич са утвърдени 39 таксиметрови местостоянки с общо 290 паркоместа. При наличието на 317 валидни разрешителни за таксиметров превоз, съществуващият капацитет е балансиран, но географското разпределение изисква актуализация, за да отговори на динамиката на пътникопотока.Въз основа на постъпили искания от превозвачи и извършен анализ на транспортната натовареност в централната градска част, от общината предлагат разкриването на нови стоянки на ключови локации - ул. „Генерал Гурко" (района на „Бакарди клуб") - обособяване на 2 паркоместа в платена зона 13. Районът се характеризира с висока концентрация на търговски и развлекателни обекти, което генерира постоянен интерес към таксиметрови услуги, особено в късните часове.

Второто предложение е бул. „Трети март" (до музея в градсия парк/ - обособяване на 1 паркомясто в платена зона 17. Локацията е отправна точка за посетителите на градския парк „Свети Георги" и Регионалния исторически музей.Мотивите за предложението са транспортна достъпност, осигуряване на директен достъп до услуги в зони с интензивно движение.,предотвратяване на нерегламентираното спиране и престой на таксиметрови автомобили по активните платна за движение.Предложените места ще бъдат трансформирани от съществуващи платени паркоместа, което изисква прецизиране на схемите за паркиране, без да се нарушава общата пропускателна способност.