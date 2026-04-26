ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Константин Еленков, творец шесто поколение, играе ...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22737640 www.24chasa.bg

Военни транспортираха останки от дронове край Кара дере и Ахтопол

848
Открит дрон. Снимка: Министерство на отбраната

Специализирани екипи от военноморските бази – Варна и Бургас, от състава на Военноморските сили (ВМС), изпълниха днес задачи по обследване и транспортиране на останки от безпилотни летателни апарати, открити край Кара дере и в района на Ахтопол, съобщиха от военното ведомство.

При извършеното обследване в района на северната част на местността Кара дере, разположена между град Бяла и село Горица, обектът е идентифициран като останка от безпилотен летателен апарат, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. Специализираният екип го транспортира до Военноморска база – Варна.

По-късно същия ден друг екип от Военноморска база – Бургас беше активиран със задача да обследва район в град Ахтопол, в южния край на залива. Военнослужещите откриха и идентифицираха отломка от дрон. След извършената проверка е установено, че тя не представлява опасност, и е транспортирана до Военноморска база – Бургас.

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната. Специализираните групи за разузнаване, обозначаване, извличане и транспортиране на невзривени боеприпаси бяха активирани със заповед на командира на Военноморските сили.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)