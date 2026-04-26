Емил Дечев: Нямаме данни Десислава Атанасова и Делян Пеевски да са пътували заедно в какъвто и да било самолет

"В предоставената от нас информация няма данни Дасислава Атанасова да е пътувала с двата фалкона, за които се твърди, че са ползвани от Делян Пеевски. Както няма данни те да са пътували заедно в какъвто и да било самолет. Един полет с частен самолет е много скъп. Нямаме данни дали тези самолети са негови". Това каза вътрешният министър Емил Дечев в предаването "На фокус" по Нова тв.

Той потвърди казаното в петък от Десислава Атанасова, че в този период през 2023 г. тя е пътувала до Истанбул с турските авиолинии.

Дачев каза още, че с него не е воден разговор да остане на поста в редовен кабинет, темата не го вълнувала.

"Не е лесно да се проведат честни избори, изисква се много работа, но все пак не е невъзможно и считам, че успяхме значително да ограничим купения вот", коментира още министърът. И добави: "Трудно ми е да преценя в проценти, не знаем достатъчно за успешните опити. Но факт е, че усилията на МВР повдигнаха доверието в изборния процес", каза още вътрешният министър Емил Дечев.

"Когато някой заплашва главния секретар показва, че главният секретар си е на мястото и си върши добре работата. Това, че Георги Кандев има вероятност да остане в редовния кабинет, също може да е причина", добяви Дечев.

"Да заплашваш главния секретар трябва самочувствие на хора, които са от поне две десетилетия", смята той.

Запитан дали заплахата е свързана със бившия главен секретар Светлозар Лазаров, Емил Дечев го потвърди и добави, че има и снимка, на която е Лазаров с Картофа.

"Нямаме данни Лазаров да е звънял лично, на два пъти от скрити номера са се обаждали различни хора", каза министърът. Но уточни, че не иска да навлиза в подробности, защото разследването се води в СГП. Предупреждението към Кандев било, че по разследването в СГП се готвело той да бъде привлечен като обвняем.

"Крайно време е и Емилия Русинова да направи същото като г-н Сарафов", каза още Емил Дечев.

Самият Дечев не толкова открито бил посъветван да се прибира, но били образувани две досъдебни производства, откакто е министър.

"Лична преценка на Кандев е дали да остане, внимателно трябва да претегли плюсове и минуси. Решението си е негово. Добър професионалист е, за министерството вероятно ще бъде добре да остане", каза още Дечев.

"Оставката на главния прокурор я приемам като много, много закъсняла, като закъсняло изпълнение на закона, добави вътрешният министър". За Ваня Стефанова обясни, че не я познава достатъчно добре, така се било случило, че тя не била влизала в негова съдебна зала, но случаен човек нямало как да бъде избран.

За Георги Чолаков МВР шефът каза, че му е трудно да коментира неофициален запис, по който няма изготвена експертиза, която да каже дали има монтаж, дали е със СРС-та, дали е любителски запис.