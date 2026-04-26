Слави Ангелов: Такива "картофи" има навсякъде около нас, във всички сфери на живота

Репликата „Колеги, не се прибирайте" се превърна в един от най-запомнящите се цитати на седмицата. С нея главният секретар на МВР Георги Кандев призова полицаите да не спират акциите срещу купуването на гласове дори по време на празниците. На фона на отчетени близо 1 милион евро задържани средства и около 200 задържани за търговия с вот, както и липсата на оспорване на изборния резултат, възникват нови въпроси – какво следва и защо.

Тези и други ключови теми коментира разследващият журналист от „24 часа" и главен редактор на „168 часа" Слави Ангелов в предаването "120 минути" по bTV.

Една от темите, които предизвикаха обществен интерес, е фигурата, известна като „Картофа". „Картофа е един господин с 15 присъди за различни престъпления, който в същото време има подарен от държавата много приятен бизнес, от който печели по милиони евро на месец." По думите на Ангелов, проблемът не е изолиран: „Такива "картофи" има навсякъде около нас, във всички сфери на живота."

Той подчертава, че тези практики са системни: „Тези схеми са абсолютно навсякъде, в абсолютно всичко около нас... Това е моделът на българската икономика в последните 20 години."

Журналистът дава примери – от строителството на магистрали до дребни на пръв поглед дейности като поставянето на колчета в градовете: „Колчетата струват 20 лева, но като ти ги поставят, ти казват, че струват 100 лева."

Ангелов посочва и парадокси в ключови обществени системи: „Здравеопазването ни е безплатно по принцип, само че се плаща за абсолютно всичко. Образованието също е безплатно, обаче ако децата ти не ходят на частни уроци, нищо няма да се случи с тях."

Според него изходът е ясен и доказан в други държави: „Статистиката го показва. В Румъния след съдебната реформа и натиска срещу корупцията се постигнаха изключително добри икономически резултати. Но България е пропуснала ключов момент: „Пропуснахме да извършим лустрация... и в момента продължават да ни управляват структури, свързани по един или друг начин с Държавна сигурност."

„Голямата мафия в България, за мен, това са големите политически партии и икономическите кръгове, свързани с тях", заяви Ангелов. За съдебната реформа сподели: „Само смяна на хора не стига" По повод оставката на Борислав Сарафов, журналистът е категоричен: „Това е ново „здравей", разбира се."

И критикува начина, по който се разбира реформата у нас: „Политиците си представят съдебната реформа като да сменим главния прокурор... това звучи като да махнем някого, за да сложим друг."

Ангелов дава примери с държави, които често се подценяват: „В сравнение с албанците сме като албански референти в съдебната реформа. Те са в космоса пред нас." Той обяснява как работи моделът там: „Подложени са на подбор всички служители на прокуратурата и съда и 50% от тях са подменени." Процесът включва: „Проверява се състоянието – каква кола караш, къде живееш... Ако не можеш да докажеш доходите си – си отиваш."

Ангелов обръща внимание и на друг сериозен проблем: „Бавното правосъдие в България наистина мачка бизнеса." Според него решението е ясно: „Трябва да се създадат такива органи и да започне един тотален подбор." И предупреждава: „Ако това не се случи, ще се нагнети много силно напрежение."