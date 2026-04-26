Почина журналистът и преводач Ивайло Данаилов, който бе медиен съветник на Станишев

Почина журналистът и преводач Ивайло Данаилов. Това бе съобщено с емоционален пост в социалните мрежи от неговата любима Ивета Стратиева.

"Моето всичко - Ивайло Данаилов, вече го няма. Почивай в мир, обич!

Благодаря ти за всичко!

Благодаря ти, че ме обича!

Благодаря ти, че избра аз да те обичам! Завинаги", написа тя.

Иво беше едно от талантливите и запомнящи се пера в пресгрупа „168 часа", където работеше в едноименния седмичник от създаването му. По времето, когато Сергей Станишев беше премиер, Иво бе негов медиен съветник. После продължи да му помага в централата на БСП, където остана и след оттеглянето на Станишев от председателския пост на партията.

През последната близо година Ивайло Данаилов се бореше с тежко заболяване.