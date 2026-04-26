Илияна Йотова за инцидента с Тръмп: Всяка форма на насилие подкопава устоите на обществото

Необходимо е всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдим подобни действия. Това написа във фейсбук президентът Илияна Йотова по повод атаката срещу президента на САЩ Доналд Тръмп преди часове.

Ето още какво написа държавният глава:

Дълбоко безпокойство буди инцидентът със стрелба по време на събитие с участието на американския президент Доналд Тръмп. Всяка форма на насилие срещу политически лидери, демократични институции и граждани е категорично недопустима и подкопава устоите на обществото.

Този инцидент още веднъж показва колко крехка може да бъде сигурността и колко важно е да се отстояват принципите на демокрацията чрез диалог, а не чрез насилие. Необходимо е всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдим подобни действия.