Само 7 джензита в новия парламент, Джевдет Чакъров и Лъчезар Иванов ветерани по мандати

В 52-ото НС сядат най-много военни и бивши служители на МВР от промените насам, но и 4-ма експремиери

Само 7 представители на поколението Z ще има в 52-ото НС. Джензитата бяха най-ухажвани по време на цялата предизборна кампания, защото именно техните протести свалиха правителството на Росен Желязков и доведоха до предсрочните парламентарни избори. Всички партии се надпреварваха да ги канят в листите, а след това и да се хвалят колко много са представителите им при тях. Но в крайна сметка се оказва, че джензитата няма да имат силно представителство сред депутатите. А във “Възраждане” такива въобще няма.

Четирима са под 29 г. в най-голямата парламентарна група на “Прогресивна България”, която ще има общо 131 депутати. Това са магистърът по финанси и застраховане Мариям Сакъз от Стара Загора (24 г.), олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова (26 г.), докторантът по конституционно право Димитър Петров от Монтана (27 г.) и Антонио Василев от Плевен (29 г.).

По един младеж си имат и в ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС. След отказа на бившия правосъден министър Георги Георгиев от парламента влиза Красимир Терзиев от Пловдив (26 г.). Наборът му от ДПС Джем Яменов обаче вече има опит в парламента, защото ще се закълне за трети път.

Най-млада в този мандат ще е 23-годишната Анна Бодакова,

която дори размести с преференции листата на ПП-ДБ в столичния 24-и МИР и се класира втора.

Средната възраст е 49,7 г. Доайен на 52-ото НС ще е Румен Миланов от ПБ, който е на 77 г. и ще бие първия звънец в четвъртък. Над 70 г. са още Бойко Рашков от ПП-ДБ (71) и лидерът на СДС Румен Христов (70).

Доайените по мандати обаче са Джевдет Чакъров от ДПС и Лъчезар Иванов от ГЕРБ. Бившият лидер е зад парламентарните банки вече цели 13 легислатури и започва своята 14-а - от 39-ото НС насам, като в един от мандатите беше екоминистър.

Лъчезар Иванов, заради когото лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов избра да е депутат от Пловдив сега, ще се закълне за 13-и път. Той влезе в политиката като личен лекар на Борисов и е първият му депутат, дори още преди да има партия ГЕРБ - от 40-ото НС, когато бе част от групата на НДСВ. Самият Борисов пък ще започне своя 8-и мандат като депутат.

Иначе с много опит в парламента са още Делян Добрев и Десислава Танева от ГЕРБ, които започват своите 12-и мандати, толкова има и Хамид Хамид от ДПС, който влиза отново след отказа на Нида Ахмедов от Шумен. В ПП-ДБ пък ветеран е лидерът на ДСБ Атанас Атанасов, който ще се закълне за 10-и път.

Интересен факт е, че 30 г. след промените 52-ото НС ще е с най-много генерали в него. Такива има в повечето групи, като се започне с лидера на бъдещите управляващи Румен Радев, такива са още бившият шеф на СО, НСБОП и жандармерията Румен Миланов, бившият шеф на авиобаза Граф Игнатиево Иван Лалов. В другите групи също има генерали - Бойко Борисов в ГЕРБ, Атанас Атанасов в ПП-ДБ.

Освен тях това ще е парламентът и с най-много военни и бивши служители на МВР - мощна група такива влизат не само с ПБ, но има и в ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.

1/6 от депутатите са юристи - 42-ма на брой

По толкова имат и още две групи - икономисти и финансисти, както и предприемачи и представители на бизнеса. За първи път от години мощно лоби сред депутатите ще има и медицинското съсловие -

голяма група лекари

влиза с ПБ, но такива има и в останалите политически сили, така че общо стават над 20 на брой.

Четирима бивши премиери сядат зад парламентарните банки в този мандат - Бойко Борисов, Николай Денков, Росен Желязков и Гълъб Донев.

Немалка група са и министрите - 8 от бившите служебни кабинети на Румен Радев и поне 14 души от всички правителства на и с участието на ГЕРБ, 8 от ПП-ДБ и четирима от ДПС. Само във “Възраждане” няма нито един с опит в изпълнителната власт.

Най-много в този парламент ще са депутатите с името Георги - 9 на брой, като трима от тях са адаши и по фамилии - Георги Георгиев (по един в ПБ, ГЕРБ и “Възраждане”). Към тях трябва да добавим и един почти съименник - бившия външен министър Георг Георгиев.

Нататък в класацията на адашите са Димитър и Иван - по осем души ще са с това име, следвани от Стефан - седмина. Сред жените разнообразието от имена е по-голямо, като с едно и също са например Румяна, Александра и Даниела - по две.

54 ще са жените

в първия състав на 52-ото НС, като сигурно бройката ще се промени след излизането от него на голяма група с бъдещия премиер Румен Радев в изпълнителната власт.