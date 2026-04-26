Глобиха с 255 евро мъж, ударил с бухалка служител на бензиностанция в Карлово

Отнемат му оръжието в полза на държавата

255 евро глоба трябва да плати 27-годишният клиент на карловска бензиностанция, нападнал и причинил телесна повреда на служител. Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение, което е одобрено от Районния съд в града.

Сутринта на 20 февруари посетителят влязъл в саморазправа с продавач на бензиностанцията и успял да го удари с твърд предмет по ръката. На място пристигнала полиция, която го отвела за едно денонощие в местното Районно управление. Иззети са му две оръжия - дървена бухалка и 50-сантиметрова гумена палка с метална дръжка, която обаче му е била върната след приключване на делото. Тоягата се отнема в полза на държавата.

Телесната повреда, причинена на служителя, е установена като лека, изразяваща се в кръвонасядане по ръката. Освен глобата, трябва да плати и 303,94 евро разноски по делото. Пострадалият ще бъде уведомен, че може да предяви граждански иск за причинените му неимуществени вреди.

Решението на Районния съд в Карлово, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.