"Продължаваме промяната" потвърди за обща кандидатура за президент

Националният съвет на „Продължаваме Промяната" потвърди решението за издигане на обща президентска кандидатура, съобщиха от формацията на своята фейсбук страница.

Днес се проведе заседание на Националния съвет на „Продължаваме Промяната", на което са взети следните решения:

1. Потвърждава поетия ангажимент в подписаното споразумение с "Форум за демократично действие" за издигане на обща президентска кандидатура, като дава мандат на Изпълнителния съвет на партията да предложи кандидат, в рамките на предвидения номинационен процес.

2. Възлага на избраните народни представители, защитавайки всички предизборни законодателни приоритети на партията, да пристъпят по най-бърз и ефективен начин към избора на нов ВСС и широк антикризисен пакет от мерки за бизнеса и доходите на хората в Бюджет 2026.

3. Потвърждава позиционирането на "Продължаваме промяната" като центристка политическа партия, с фокус върху образованието, здравеопазването, доходите на хората и развитие на икономиката, без увеличаване на данъците.