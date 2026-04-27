Край на нервните тираджии по “Тракия” и “Хемус”. Вече ги снимат в лявата лента

Забраната за изпреварване от камиони масово не се спазва

От това лято водачите на камиони с тегло над 12 тона вече ще се замислят дали да навлизат в най-крайната лява лента на магистралата, за да изпреварват останалите превозни средства. В Националното толуправление е подготвена функционалност, при която камерите на толсистемата ще заснемат нарушенията, като събраната информация ще се подава към пътната полиция за санкциониране, съобщи за “24 часа” началникът на Националното толуправление проф. Олег Асенов.

Миналата седмица системата бе тествана и работи и

ще влезе в действие през лятото

Първоначално се предвижда да се използват камерите на толсистемата в участъците, където има такава забрана по “Тракия”, както и в районите на виадуктите по “Хемус”.

Забраната в момента масово не се спазва. Тя се означава с комбинация между указателния знак Д1, който изобразява броя на лентите за движение и тяхната посока, и поставен върху най-лявата лента забранителен знак Б4, който указва, че камионите над 12 тона не могат да се движат в тази лента.

Забраната не важи за абсолютно цялата дължина на магистрала “Тракия”, но все пак обхваща общо около 150 километра от нея, предимно в частта между София и Пловдив, където движението е най-натоварено. Често нервите на тираджиите не издържат и на тези места те предприемат изпреварване, за да не нарушат другата забрана – каране в аварийната лента. Макар че и това нарушение се прави сравнително често.

По “Хемус” такива знаци има в района на виадуктите и четирите тунела, където също движението е най-интензивно от целия аутобан.

Законът за движението по пътищата предвижда едва 50 лева глоба

за движение по пътна лента, която е забранена за този вид превозно средство, но не се отнемат контролни точки. Само ако изпреварването е създало непосредствена опасност за движението, глобата стига 150 лева и се отнемат 13 контролни точки.

“Мярката е предприета, защото често нервите на водачите на камиони не издържат. Те са достатъчно нагли, понякога карат в най-лявата лента и на по-големи участъци по магистралата, не само за да изпреварят. С камерите вече събираме годни за доказване материали и ги предаваме директно на МВР”, каза проф. Асенов.

За разлика от участъците, в които се следи за средна скорост, в случая не се налага да се прави промяна на закона, просто техническите средства за заснемане на нарушението не са на пътната полиция, а на толсистемата. Те работят денонощно, като заснемат не само през деня, а и през нощта, при това независимо от метеорологичните условия.