Робот ни се обажда, че сме сбъркали номера си върху винетката

Част от електронните услуги на Националното толуправление вече са роботизирани и всъщност софтуер класифицира молбите ни, придвижва заявленията и дори се обажда на потребителите, за да им каже дали това, което са поискали, ще стане, или не.

Засега са роботизирани три услуги, при които гражданите и фирмите попълват електронни заявления: за промяна на регистрационен номер на пътно превозно средство, за корекция на допусната техническа грешка при деклариране на данни, например регистрационен номер, държава на регистрация или категория на превозното средство, както и при уведомяване при прехвърляне на собственост на превозно средство, за което е издадена безплатна електронна винетка, включително отказ от право на такава.

В момента подадените заявления се обработват от експерти. “Хората няма да бъдат съкращавани, а ще се пренасочат да работят по разширяване на нови услуги и анализи”, каза шефът на Националното толуправление проф. Олег Асенов.

На седмица в управлението се получават по около 600 такива заявки, което означава, че всеки работен ден се обработват по около 120. Роботът, който в управлението наричат на шега “Толи”, вече прави това за секунди.

Подадените заявления първо се проверяват от експерт, който преценява дали са налице всички необходими данни и взема решение по случая. След това роботът поема уведомяването и информира подателя какъв е резултатът от заявлението.

Например при сбъркан регистрационен номер, когато сме си купили винетка, законът дава право

до три символа да се поправят впоследствие,

за да не се налага собственикът на колата да плаща глоба за преминаване по пътищата без платена такса.

Когато приключи обработката на заявлението, започва процедура по уведомяване на гражданина. Всеки ден в 10 и в 14 часа роботът набира посочения номер и когато установи връзка, пуска предварително записано съобщение.

Уведомяването става по телефона или по имейл, в зависимост от посочените в заявлението данни.

Когато автомобил смени регистрационния си номер, винетката може да бъде прехвърлена към новия, като това се извършва чрез идентификация по рамата на превозното средство.

Отделно, при винетките, издадени от Агенцията за социално подпомагане, се подава уведомление в Националното тол управление при прехвърляне на автомобила, като

лицето е длъжно в тридневен срок да уведоми за промяната

в собствеността на превозното средство, за което е издадена винетката, за да бъде отразен отказът от право на безплатна винетка.Уведомяването става по същия начин – с обаждане или с мейл.

В края на деня роботът прави автоматично пълен отчет – на кой номер се е обадил, колко е продължил разговорът, т.е. дали отсрещната страна е изслушала цялото съобщение, или човекът веднага е затворил телефона, дали изпратеният имейл се е върнал заради грешен адрес и т.н.

На другия ден началникът на отдела решава дали опитите за автоматично уведомяване трябва да продължат, или да предаде данните на колцентъра, където реални служители ще правят опити да се свържат с човека.

За робота толуправлението ползва готов AI модел. Тъй като той живее в облака, а толуправлението работи с чувствителна лична информация, засега са се спрели само на тези услуги. Но разработват свой вътрешен модел, който ще бъде интегриран в системата на толуправлението и тъй като няма да има риск за киберсигурността, все повече услуги ще може да се роботизират.