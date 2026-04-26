Крахът в София и една амбициозна жена били май проблем на ГЕРБ, не емоционалната оставка на кмета Живко Тодоров

Как в ГЕРБ ще работят и живеят в опозиция? Къде е вината за болезнената загуба на последните избори? Защо знакови лица не са попаднали в депутатските листи, а други - също знакови, напускат партията?

В понеделник в Пловдив Бойко Борисов може би ще чуе отговори на тези въпроси и ще даде своята гледна точка за случващото се в политическата сила, която създаде преди 20 години.

Опитният политик с три премиерски мандата, който

винаги усеща кога е моментът да излезе от властта и кога отново да я атакува,

има да решава вътрешнопартийни казуси.

Кой от 39-те депутати, областни координатори и кметове от ГЕРБ ще набере смелост да говори за тях открито пред своя лидер, не е ясно.

Знае се обаче, че много сюжети и вътрешни лагери се опитват да сглобят пред Бойко Борисов свое “партийно лего”. Така че причините за загубата на ГЕРБ да са по вина на “лошото другарче”.

Старозагорски е единият публичен сюжет и той се разигра буквално в последните дни, когато кметът на града Живко Тодоров застана до лидера си часове след изборите.

Казват, че 44-годишният политик буквално е бил изненадан от мястото, което Борисов му отрежда до себе си на брифинга в централата, а някои в ГЕРБ - силно недоволни, когато кметът призовава за връщане на партията към “антикорупционния модел”. Какво говори Живко?! Че сме корумпирани?! Подобни са били гневните реакции на някои съпартийци.

Конспирациите за включен репортерски касетофон, който “улавя” и обидни квалификации за Живко Тодоров откъм върховете на ГЕРБ, допълнително оцветяват тази история.

Живко Тодоров в петък се оттегли от Изпълнителната комисия, но в понеделник би трябвало да се появи в Пловдив като областен координатор за Стара Загора. Де факто името му като част от най-тясното партийно ръководство се гласува на конгрес, а във всички съдебни документи от последния на 22 март той фигурира.

Висши функционери на ГЕРБ, които от години работят с Живко, са категорични, че неговата реакция с оставката е по-скоро емоционална, защото той реално за добрия имидж на партията.

Кметът обаче някак трудно приемал “политическата игра” на столично ниво. А и обратното било в сила - лагерите в ГЕРБ също трудно преглъщали негови действия.

Партийни функционери критикували пред Борисов например появата на Румен Радев на 3 март в Стара Загора, с когото Живко Тодоров мина по централната улица. Негови колеги кметове обаче се опитали да обяснят на съпартийците, че проява на политическа култура е да посрещнеш всеки гост на подобно събитие, защото кметът е истинският мажоритарен избор на своите съграждани и престава да бъде политик от една или друга партия.

Истинският проблем май се оказва, че не е Живко Тодоров, а атмосферата и резултатите в София,

където загубата на ГЕРБ е драматична в сравнение с националната.

В трите столични района през октомври 2024 г. партията на Борисов печели 110 101 гласа, а сега - 81 900, т.е. са загубени 30 хил. гласа, или 35,6%. В страната резултатът спада с по-малко - 33%. В Стара Загоре числата са малко по-надолу, но подобни.

Вежди Рашидов Снимка: 24 часа

Мъдрият Вежди Рашидов, който си извоюва правото да казва истини на свои и чужди, в интервю пред БНТ в неделя загатна за проблема: Говоря с хората и ми се оплакват, че там има една нова звезда, която кадрува наляво-надясно, недоволстват. По мое време това не можеше да се случи. Някаква девойка, която кадрува. В ГЕРБ почти не останаха стари гербери. ГЕРБ е една кауза и една идея, заради която тръгнахме да правим нещо. И направихме много.

За кого става дума? Допреди дни нейното име само се нашепваше. Тя няма партиен пост, не управлява структурите в София.

Ванина Колева отдавна е изтласкала също толкова неизвестната за външния свят областна координаторка на София Даниела Райчева във вземането на кадрови решения. И не само.

За Колева не се знае много. Появява се за първи път в спортното министерство при министър Красен Кралев във втория мандат на ГЕРБ като шеф на отдел “Връзки с обществеността” и остава до края. Като лека-полека започва да изпълнява и партийни функции, отново като връзки с обществеността, но в сянка - не общува директно с журналисти, но опитва да определя посоката.

Ванина Колева СНИМКА: ФЕЙСБУК

През 2021 г. пък сред фирмите, обслужващи кампанията на ГЕРБ, се появи името на новата компания “Лонгрийч”. Според публикации на “Капитал” тя е свързана с Ванина Колева, въпреки че номиналният собственик е журналист от “Евронюз”.

Фирмата поема кампанията на ГЕРБ в социалните мрежи, като изкупува добили популярност меме страници като “Мишел от съпротивата”, “Хер Флик” и пр. и чрез тях се атакуват противници. Сред "вражеския лагер" Ванина Колева май е поставила и

иначе успешни министри на ГЕРБ като правосъдния Георги Георгиев, на туризма Мирослав Боршош,

както и човека, дал старт в политическата ѝ кариера - бившия спортен министър Красен Кралев. И не само тях. Иначе симпатичната девойка дори виждала бившия кмет на София Йорданка Фандъкова като причина за отношението на избирателите към партията на Бойко Борисов.

Колко трябва да е силна една фигура в ГЕРБ, за да обяви, че “тези ще бъдат депутати само през трупа ми” ? Е, очевидно за Фандъкова не й се е получило, при Георги Георгиев е бил излишен, защото той се оттегли от политиката и се върна при правото.

Боршош бе пратен в рисков регион - Варна, на трето място в листата и не успя да се класира за депутат. Сега със сигурност ще се върне към реализация на добрата идея за “Бранд България”.

Виж, за Кралев може би се е постарала, защото името му така и не се появи в нито една листа, а каквито слухове се носят - никой дори не е съобщил на бившия спортен министър, че политическата му кариера спира и той може спокойно да се отдаде на своята страст рисуването и на новородената си дъщеря Мария.

Партийните интриги свързват тази млада дама с особено мнение за по-възрастните от нея дами в ръководството на ГЕРБ.

Казват, че била убедена, че Бойко Борисов е загубил изборите, защото до него

липсват младите лица. Може и да е права.

Ако попитате в ГЕРБ как трябва да изглежда партията според Ванина Колева, се споменава например името на бившия областен управител на София Стефан Арсов, който тази седмица ще положи първата си депутатска клетва. Само на 30 г. Арсов е най-младият член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, завършил е право, работил е в кантора и в Столичната община, а преди да стане областен управител, беше и заместник.

Влиянието на Ванина Колева повечето колеги си обясняват с нейната всеотдайна дейност в социалните мрежи и умението да се аргументира и да говори често с лидера.

Бойко Борисов обаче е опитен политик, който изслушва всички, усеща интригите и предателите. Едва ли му е необходим филтър, през който да вижда проблемите в политическата сила, родена от неговата харизма.