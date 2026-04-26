Потвърдено: Община Пловдив плаща 5000 лв. на барабаниста Стоян Канара заради счупен пръст

Месеци наред не можел да свири, боляло го и досега

Над 4 години след инцидента, при който счупи пръст заради необезопасена шахта, барабанистът на оркестър "Канарите" Стоян Стоев осъди Община Пловдив и на втора инстанция да му плати обезщетение от 5000 лв. В колата била и приятелката му Малина Колева, която е пострадала по-леко и ще получи 1000 лв.

На 12 март 2022 г. двамата минавали с колата си по ул. "Ибър", която била в ремонт заради Водния цикъл. Шофирала Колева, а Стоев бил на задната седалка. На кръстовището с ул. "Ибър" автомобилът преминал през отводнителна шахта, която била незакрепена, без решетка и необезопасена, и се разтресъл. "В момента, в който джипът пропадна, капакът на шахтата се повдигна, колата подскочи и се счупи скоростната й кутия. Движехме се на първа скорост с 20 км/час. При удара инстинктивно си сложих едната ръка на тавана, а другата – на пода, за да се подпра. На предната седалка до жена ми имаше момче и макар да бяха с колани, също пострадаха. В това време моят среден пръст на дясната ръка – в тавана. Ударих си главата, жена ми и момчето също. О,о,о! Всички се развикахме от болка. Маслото от колата изтече", описа преди време пред "24 часа" случилото се Стоян Канара. Той се оплака, че месеци наред не е можел да свири, а пръстът го наболява и до днес. Стоян Стоев с гипсирана ръка и пръст, след като хлътна с джип в необезопасена шахта на улица "Ибър" в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Стоян Канара поиска общината да му плати 6000 лв., а на Малина Колева - 2000 лв. Районният съд в Пловдив определи дължимите компенсации съответно на 5000 и 1000 лв., от градската управа обжалваха, но окръжните магистрати потвърдиха решението на първата инстанция. Общината дължи и на двамата пострадали и лихви върху тези суми от деня на произшествието.

Това произнасяне не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВКС, но там първо се решава дали такова дело е допустимо.

По информация на близки на музиканта той живее в чужбина от над година, затова и "24 часа" не го откри за коментар.