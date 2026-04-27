Намерена е гилза край хижа Петрохан след топенето на снега

Открито е ново доказателство по случая "Петрохан-Околчица", съобщи bTV. Намерена е гилза в района на бившата хижа, след като започна топенето на снега. От разследването не са потвърдили, но и не са отрекли.

Вече повече от два месеца и половина, след като телата бяха открити пред хижа Петрохан, районът остава отцепен, съобщи още bTV.

Източник на телевизията твърди, че има нови огледи на мястото след топенето на снега. Преди дни в социална мрежа също се появиха коментари, че в района на хижата има раздвижване. Забелязан е и бус с надпис „Криминалистична лаборатория".