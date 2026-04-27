92 пожара за денонощие, един е загинал

През изминалото денонощие звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 129 сигнала за произшествия и са ликвидирали 92 пожара, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, информира БТА..
С преки материални щети са 24 от пожарите - 13 в жилищни сгради; четири в спомагателни, временни или паянтови постройки; три в транспортни средства; един в съоръжение на открито и три други.
При пожар в лек автомобил до къмпинг „Европа“, на входа на гр. Поморие, област Бургас е загинала жена на 29 г. Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил от пожарната в Поморие.
Без нанесени материални щети са възникнали 68 пожара - 20 в сухи треви, горска постеля и храсти; два в стърнища; 37 в отпадъци; шест в готварски уреди и комини и три други.
Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които една при автомобилна катастрофа; 32 за оказване на техническа помощ , три за оказване помощ на пострадали граждани.
През последното денонощие към противопожарните служби е подадено само едно лъжливо повикване.