Николай Денков отказа на ДБ обединение, допусна депутатите им да се разделят

"Виждам опит за създаване на драма, която няма особено основание. Очевидно е, че ние имаме едни и същи цели. Очевидно е, че също така ние имаме различия в начина как да се постигнат тези цели. И тук се слагат две алтернативи, които изглеждат много крайни. Едната е да направим една партия. Това е, което аз чух като предложение от "Да, България" по специално. Другата е "вие се развеждате, няма да си говорите."

Това заяви Николай Денков от ръководството на "Продължаваме промяната" за ситуацията в коалицията ПП-ДБ.

На въпрос за "Предложиха ви единен политически субект, за да се вземат по-лесно решения, отговорът ви наистина ли е "не", Денков заяви: "Единен политически субект означава една партия. Даже не посмяха да го кажат в истинския вид на този термин. Ние сме много далече от това да бъдем една партия и те го знаят много добре. Самият факт, че се предлага ние да бъдем субект в дясното политическо пространство, при положение че винаги сме казвали, че сме центристка партия, искаме да бъдем национална партия, която не само да говори на хората в центъра на София, Пловдив, Варна, а която има представителство във всяко по-голямо населено място и говорим на хората в цялата държава, това показва, че имаме различия как трябва да изглежда нашата дейност в държавата. Предложението ние да отидем и да станем дясна партия според нас не е удачно. Казвам го ясно. Защото това означава да се затворим в тези рамки, в които дясната демократична общност винаги се е затваряла през годините. Това са едни 6-7 процента хора в центъра на големите градове. Това, което искаме ние, е да развием и нас, и те да участват в този процес, така че да покрием цялата държава с центриски политики. Имаме политики, по които винаги сме работили - доходите, здравеопазването, образованието, младите семейства. Това е доста различно от тясната дефиниция "дясно-центристка политическа партия", заяви Николай Денков пред Нова телевизия.

"Те имат ясна представа как искат да се развият, ние имаме ясна представа как искаме да се развием. И тук не говорим за това, че ние можем да работим заедно, но всеки, развивайки своите силни страни. Това е, което трябва да се направи, за да може да разгърнем този спектър от хора, на които говорим. Хора, които искаме да убедим, че можем да управляваме, без да опитваме да се правим на еднакви, защото ние не сме. И без да се опитваме да се превръщаме едни в други, защото това води до катастрофа", продължи той.

"НИе пак можем да бъдем заедно. Ето, за президентските избори, ние имаме подписано споразумение - подписано и от "Продължаваме промяната", и от "Да, България" и ДСБ. И това споразумение ние ще си го спазим. Това е процес, по който ще бъде издигната обща кандидатура за президент. Ние ще бъдем активни участници в това. Имаме общи инициативи, които можем да вдигаме заедно. Това, което казвам, е, че няма да ставаме едно и също нещо, защото де факто не сме. И смятаме, че, превръщайки се в едно и също нещо, особено по начина, по който е предложено от "Да, България", ние отново ще се свием до тези 6-7%, които знаем, че се оформят", каза още Денков.

На въпрос "има ли вероятност съвсем скоро да ви видим в две различни парламентарни групи" той отговори: "Това ще бъде решение на народните представители. Утре, като се съберем, ще видим какво ще е решението."

"Има и предимства, има и недостатъци, но това ще го решим, когато се съберем всички заедно. Националният съвет излезе с решение - че ще остави народните представители да го решат на място. Защото само който е бил в залата, може да прецени тежестта на предимствата или недостатъците. Например, ако сте разделени, имате двама зам.-председатели на Народното събрание, имате различен подход, когато става дума за разпределение по комисии. Така че - има и предимства, и недостатъци. Ясно е, че ще бъдем по-малки като отделни парламентарни групи. Например - ако бяхме втора парламентарна група, със сигурност би натежало това да бъдем заедно, защото това означава да получим втори мандат, ако се стигне до разпределение на мандати. Но ние не успяхме, макар и на финала", каза още Денков, явно допускайки сценарий, при който депутатите на ПП и ДБ се разделят.

И все пак обобщи, че ПП и ДБ заедно ще бъдат коректив на новото правителство, което "Прогресивна България" ще състави.

"Трябва да има изчистена процедура, която да подсигури висок професионализъм и достатъчно прозрачност, за да е ясно, че лицата, които минават през тази процедура, ще си свършат работата. Да, трябва да се действа бързо, но трябва да се свърши и работата. В това отношение служебното правителство направи няколко стъпки. Знаете, че има предложение за промени в Закона за съдебната власт. Тези неща трябва да се случат, но не може да ги бавим с месеци", коментира той очакванията за съдебна реформа след въпрос трябва ли да се действа бързо по темата.