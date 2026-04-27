ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Конфискуваха близо 9 милиона паунда от сметки на Ружа Игнатова

Ружа Игнатова е в неизвестност от 2017 година
  • Криптокралицата къта парите в сметки на остров Гърнзи 
  • Тези средства ще бъдат прехвърлени към обезщетяването на жертви, но процедурата не е започнала

Правителството на остров Гърнзи - британско коронно владение, разположено на Нормандските острови в Ламанша, конфискува близо 9 милиона британски лири от сметки на Ружа Игнатова.

Кралският съд на Гърнзи установи, че 45-годишната Криптокралица къта 8,59 милиона паунда в сметки във водещата банка на остров Гърнзи (RBS International), която предоставя финансови услуги предимно за корпоративни клиенти, но и на доста заможни частни клиенти.

Парите са прикрити в офшорки, направени през компанията Aquitaine Group Limited. Дадената компания е създала и администрирала две кухи компании в Гърнзи - Abbots House Penthouse Limited и Abbots Property Limited. Именно чрез тези кухи компании Криптокралицата тайно купува пентхаус в лондонския квартал Кенсингтън за 13.5 милиона паунда и апартамент за охраната си за 1.9 милиона паунда. Впоследствие двата апартамента бяха конфискувани, а средствата от продажбата им пренасочени към ужилени от Криптокралицата.

Родната измамничка купува пентхауса в Лондон с пари от офшорките на остров Гърнзи
Родната измамничка купува пентхауса в Лондон с пари от офшорките на остров Гърнзи

След запорирането и изземването на сегашните средства на Ружа - близо 9 милиона паунда, те са пренасочени към Фонда за конфискувани активи на остров Гърнси.

Иззетите пари от сметките на Ружа в Гърнзи най-вероятно ще бъдат пренасочени към част от жертвите й. Точно това направи американското правителство с други активи, придобити от Криптокралицата.

Министерството на правосъдието в Съединените американски щати обяви, че над 40 милиона долара конфискувани активи са на разположение за разпределение на всеки, който е закупил от криптовалутата между 2014 и 2019 г. и е регистрирал нетна загуба.

Ружа Игнатова е в неизвестност от 2017 година
Родната измамничка купува пентхауса в Лондон с пари от офшорките на остров Гърнзи
Съпругът на Криптокралицата - Бьорн Щрел, се изправя пред Темида, може да сключи споразумение
Ружа Игнатова е в неизвестност от 2017 година
Родната измамничка купува пентхауса в Лондон с пари от офшорките на остров Гърнзи
Съпругът на Криптокралицата - Бьорн Щрел, се изправя пред Темида, може да сключи споразумение

