Ивайло Мирчев: Възможно е обединение между ПП, ДСБ и „Да, България“

Обединение между „Да, България", ДСБ и „Продължаваме промяната" е възможно. Това коментира в по БНТ Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България". По думите му една от обсъжданите стъпки е подписване на коалиционно споразумение и създаване на по-ясен политически субект с обща структура.

Ивайло Мирчев коментира, че обединение между формациите е възможно, но само при съгласие и анализ на резултатите.

„Може ако има съгласието на всички тези субекти, защото трябва да си направим съответните анализи на изборите и да кажем, че извън група външни фактори и ние имаме доста сериозна отговорност за това да имаме незадоволителен резултат. Едно от решенията, което се предложи на нашия Национален съвет, е на първо място коалиционно споразумение."

По думите му в предния парламент добре са се представили като позиция, но на изборите хората искат да видят солиден политически субект с ясно лидерство.

„Когато ние нямаме дори коалиционно споразумение, което да работи на нужното ниво е трудно да искаме нещо повече от тези над 60 хиляди гласа повече, за които благодарим, разбира се, но това е ясно, че не е достатъчно в тази ситуация, в която е страната", каза още Мирчев.

Той посочи още, че окрупняването не значи един лидер и са предложили първо да има общ политически субект, а след това пътна карта, с която да се стигне до него. Мирчев е на мнение, че трябва да има серия от дискусии дали всичко това е възможно.