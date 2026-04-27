Военна техника минава по републиканската мрежа за учения

Тактико-специално учение „Logistic Support 26-1" ще се проведе от днес до 30 април на машинодрум „Тодорово". В него ще участват до 200 военнослужещи и до 50 единици техника от военните формирования от състава на Командването за логистична поддръжка от София и Ловеч.

Във връзка с учението в тези дни по републиканската пътна мрежа ще има придвижване на войски и военна техника от София и Ловеч към машинодрум „Тодорово" край Плевен. Военните колони ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция".

В периода 25-26 април по републиканската пътна инфраструктура ще бъдат транспортирани личен състав и материални ресурси от въоръжените сили на САЩ.

На 27 и 28 април по републиканската пътна инфраструктура ще се извърши придвижване на военнослужещи, автомобилна техника и материални ресурси на въоръжените сили на Република Полша за участие в учението на НАТО „Tiger Meet 2026" в Гърция. След края на учението, на 16 и 17 май същите ще преминат обратно през нашата страна, съобщи БНР.

В периода от 28 април до 1 май през страната ще преминат и железопътни ешелони на въоръжените сили на Кралство Швеция.