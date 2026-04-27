Явор Гечев: "Прогресивна България" няма да сменя модела като монтира ново "Лего", а ще върне доверието

Безапелационният победител в изборите "Прогресивна България" ще разгражда досегашния модел не чрез моментално построяване на ново "лего", а като продължителен процес от спазени обещания. Това заяви Явор Гечев от "Прогресивна България" пред Нова телевизия.

"Като политическа формация дотук казваме какви неща ще правим и ги правим такива, каквито са. Очаквайте от нас закономерните неща, които сме обещавали. Каквото сме поели като ангажимент, ще става. Но не очаквайте в първия ден демонтираме модела, монтираме нещо ново като конструктор "Лего" и построяваме нещо ново. Конкретният модел на политика, която се прави в момента, ще тръгне с различните реформи. Включително с връщане на доверието към различните институции. Това ще е продължителен процес. Ще започне с мерки по отношение на цените, съдебната реформа, с която сме се ангажирали. Разграждането на модела го разглеждаме като процес, който връща нормалността и демокрацията в държавата", каза Явор Гечев.

"Дайте поне два-три дни да се структурира парламентът, за да може хората, които не са били в народното събрание, най-малкото да свикнат с медийното представяне. Дайте някакъв мандат по отношение на хората. Поне да се събере парламентарната група, защото тя не се е събирала в какъвто и да е формат", призова Гечев. И добави: "Разбира се, че ще изпълняваме обещанията. Очаквайте праволинейност от нашата политическа формация. Но разберете и нашата политическа тактика. Нещата, които приказвахме, за някои от хората дори бяха убрани. Ние предпочитаме да работим, отколкото само да приказваме. Това е част от новото амплоа на новата политическа формация".