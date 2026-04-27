Божидар Божанов: Още чакаме отговор от ПП

Още нямаме отговор от "Продължаваме промяната" за споразумение, но предстоят разговори, заяви Божидар Божанов, съпредседател на "Демократична България", по bTV.

Има някакви различия за ориентацията, защото ние предпочитаме център-дясно, а не крайнодясно. Но важното е да се мисли за избирателите - да гласуват на едно място, за един субект. Да си направим изводи от изборите, на които не постигнахме добър резултат. Но все пак добавихме 62 000 гласа и само ние от партиите в предишния парламент имаме ръст.

Според Божанов няма проблем ДБ и ПП да са заедно в Народното събрание. За момента няма друга заявка и по подразбиране трябва да направят обща парламентарна група. Важното е да си вземем уроци от предизборната кампания и да уредим отношенията си. Явно не успяхме да убедим избирателите в това, което постигнахме и това е наша грешка. В такъв случай хората хвърлят гласа си на най-голямата купчина, добави Божанов.

При нас няма първа и втора цигулка, а по въпроса за съдебната реформа има почти пълно припознаване. Нямаме точка на разделение по този въпрос, добави съпредседателят на ДБ.

Божанов разказа за своя неформална среща с тогава изпълняващия функцията главен прокурор Борислав Сарафов. Той го попитал защо толкова критикуват прокуратурата. Защото има много голяма корупция. А Сарафов уточни, че наистина има такава, но е в адвинистративния съд, сподели Божанов.