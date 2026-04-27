Закопчаха млад мъж, управлявал пиян и без книжка нерегистриран мотоциклет

Дима Максимова

Хванаха пиян и без книжка да кара мотоциклет без номера Снимка: Архив

Неправоспособен водач, с нерегистриран мотоциклет, употребил алкохол установиха служители на РУ – Павликени. В събота около 22,30 ч. в Павликени е извършена проверка на мотоциклет без поставена регистрационна табела, управляван от 26-годишен неправоспособен водач. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,44 промила. Рокерът е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

Втори водач без книжка е хванат  в Горна Оряховица да кара нерегистриран мотоциклет, съобщиха от полицията. В събота около обяд в железничарския град е извършена проверка на мотоциклет, управляван от 36-годишен от В. Търново. В хода на проверката е изяснено, че водачът не притежава необходимото свидетелство за управление на превозното средство, а регистрационната на същото е издадена за друго превозно средство. Образувано е бързо производство.

