Три жени погребали 77-годишен тайно в двора на къщата му във Велико Търново, за да вземат пенсията му

Дима Максимова

Три жени тайно погребали в двора на къщата му починал възрастен мъж, за да вземат пенсията му почти две години и да се разпореждат с имота му. Шокиращият случай се разиграл в центъра на Велико Търново, съобщи в. "Борба".  

В петък съседи подали сигнал, че от доста време не са виждали 77-годишния си съсед, който живеел с дъщеря си и двете си вече пораснали внучки. Старецът бил с тумори и когато питали за него, близките обяснявали, че бил в болница, но  продължителното му отсъствие ги усъмнило. Когато отишли на оглед в дома срещу театъра във Велико Търново, криминалистите забелязали странно бетонирано петно в двора, разбили го и се натъкнали на тялото на стопанина, разказаха пред "24 часа" от ОДМВР - Велико Търново.

Близките са дали обяснения и станало ясно, че човекът е починал в края на 2024 г. . Неговите наследници не уведомили институциите, а го погребали тайно в имота, в който живеели, и продължили да вземат пенсията му.  Дори продали апетитния имот в идеалния център на Велико Търново с условие възрастният човек да остане да го обитава до смъртта си, твърдят запознати.

Тялото е ексхумирано и откарано за аутопсия и експертизи. По първоначални данни няма съмнения за насилствена смърт, а старецът е починал от тежко заболяване, но скрито от властите е погребан на нерегламентирано място. 

Разследването продължава под наблюдението на Окръжната прокуратура.

