Обезвредиха боеприпас, намерен в кабинет в училище в Добрич

Дияна Райнова

Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Обезвреден е военен боеприпас, намерен в кабинет в училище в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 24 април, около 09:55 часа на тел.112 е получено съобщение за установен военен боеприпас при разчистване на кабинет по военно обучение в професионалната гимназия по техника и строителство „М.В. Ломоносов" в град Добрич. Незабавно на място са изпратени екипи на полицията и пожарната служба, които отцепват района. Потърсено е съдействие от специализирано звено „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" в град Варна. Изпратените екипи обезвреждат боеприпаса.

По случая е образувано досъдебно производство. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

