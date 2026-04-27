Задържаха неправоспособни шофьори при проверки в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 24 април, около 10:50 часа в село Нова Камена е спрян за проверка микробус „Форд" без поставени регистрационни табели, управляван от неправоспособен 44-годишен мъж. Той е задържан за срок до 24 часа. Пак на 24 април, около 13:50 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 29-годишен мъж. При последвалата справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът управлява в едногодишен срок от наложено му наказание по административен ред.

Задържан е за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.